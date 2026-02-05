Tonali-Juventus il ritorno è possibile | il Newcastle fissa il prezzo mentre l’Arsenal resta in agguato

Il Newcastle ha fissato il prezzo per Sandro Tonali, che resta nel mirino di diverse big europee. La Juventus continua a seguire la situazione, sperando in una possibile opportunità di riavere il centrocampista lodigiano, ma al momento non ci sono trattative aperte. L’Arsenal, invece, si mantiene in agguato, pronto a inserirsi se le condizioni cambieranno. La prossima estate potrebbe essere decisiva per il futuro di Tonali, tra offerte e strategie di mercato.

Il futuro di Sandro Tonali torna a infiammare le logiche del calciomercato internazionale, con la Juventus che osserva da spettatrice interessata l’evoluzione dei rapporti tra il centrocampista lodigiano e il Newcastle in vista della sessione estiva 2026. Nonostante il recente rinnovo contrattuale che lega l’azzurro ai Magpies fino al 2029, il rendimento d’eccellenza in Premier League e le ambizioni europee del club inglese — attualmente ancorato a metà classifica — starebbero ridisegnando i confini di una permanenza che, fino a pochi mesi fa, appariva scontata. L’assedio dell’Arsenal e il muro dei Magpies. 🔗 Leggi su Como1907news.com

