Il Newcastle ha fissato il prezzo per Sandro Tonali, che resta nel mirino di diverse big europee. La Juventus continua a seguire la situazione, sperando in una possibile opportunità di riavere il centrocampista lodigiano, ma al momento non ci sono trattative aperte. L’Arsenal, invece, si mantiene in agguato, pronto a inserirsi se le condizioni cambieranno. La prossima estate potrebbe essere decisiva per il futuro di Tonali, tra offerte e strategie di mercato.

Il futuro di Sandro Tonali torna a infiammare le logiche del calciomercato internazionale, con la Juventus che osserva da spettatrice interessata l'evoluzione dei rapporti tra il centrocampista lodigiano e il Newcastle in vista della sessione estiva 2026. Nonostante il recente rinnovo contrattuale che lega l'azzurro ai Magpies fino al 2029, il rendimento d'eccellenza in Premier League e le ambizioni europee del club inglese — attualmente ancorato a metà classifica — starebbero ridisegnando i confini di una permanenza che, fino a pochi mesi fa, appariva scontata.

© Como1907news.com - Tonali-Juventus, il ritorno è possibile: il Newcastle fissa il prezzo mentre l’Arsenal resta in agguato

La Juventus sta definendo le strategie per il mercato di gennaio, concentrandosi sul rafforzamento del centrocampo.

Sandro Tonali potrebbe tornare in Serie A durante la prossima sessione di calciomercato.

