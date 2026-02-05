Tiribocchi | L’unica rivale credibile dell’Inter per lo scudetto è il Milan derby di marzo decisivo Non sono sorpreso da Spalletti Lazio Genoa? Sembrava il periodo del Covid… – ESCLUSIVA

Tiribocchi mette in guardia: l’unica rivale credibile dell’Inter per lo scudetto è il Milan. Il derby di marzo potrebbe essere decisivo, avverte. L’ex attaccante non è sorpreso da Spalletti e commenta anche la recente partita tra Lazio e Genoa, paragonandola a un periodo del Covid. Tiribocchi non si ferma e analizza la corsa scudetto, senza giri di parole.

Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro.» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Calciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia Calciomercato Juventus: si punterà ancora su Zhegrova? Qual è l’idea alla Continassa Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Milan, cosa serve per vincere lo Scudetto? L’analisi sulla stagione dei rossoneri di Allegri: statistiche e numeri Berardi ci spera: «Fare un altro gollettino all’Inter non sarebbe male. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tiribocchi: «L’unica rivale credibile dell’Inter per lo scudetto è il Milan, derby di marzo decisivo. Non sono sorpreso da Spalletti. Lazio Genoa? Sembrava il periodo del Covid…» – ESCLUSIVA Approfondimenti su Inter Milan Del Piero: “Scudetto, Milan rivale numero uno dell’Inter. Ma non l’unica. Su Leao …” Alessandro Del Piero dice che l’Inter ha il miglior avversario per vincere lo scudetto, il Milan. Shevchenko sul derby: «Non è decisivo, ma il Milan è più fragile. Inter favorita per lo Scudetto» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Bologna (3-0) AS Roma (1-1) Lecce (1-0) Como (3-1) Fiorentina (1-1) Genoa (1-1) Cagliari (1-0) Verona (3-0) Sassuolo (2-2) Torino (3-2) Lazio (1-0) Inter Milan (1-0) Parma (2-2) AS Roma (1-0) Atalanta (1-1) Pisa (2-2) Fi x.com Alé Zena #165 Lazio-Genoa 3-2 Questo è il podcast dell’episodio #165 di ALE’ ZENA trasmesso durante la 24 ore di Radio Zena, con i commenti “a caldo” dopo la partita LAZIO-GENOA 3-2 di Serie A. Con ADRIANO CAORSI, ANDRE MORE, FABRIZIO FRUS facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.