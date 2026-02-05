Tir e terra sulle strade la denuncia di Isamupubbirazzu | Promesse disattese a febbraio nulla è cambiato

I Tir carichi di terra continuano a bloccare le strade a febbraio. La denuncia di Isamupubbirazzu è netta: le promesse fatte non sono state mantenute e nulla è cambiato rispetto ai mesi scorsi. La presenza dei mezzi pesanti ha portato disagi e preoccupazione tra gli abitanti, che ormai attendono risposte concrete.

"Come volevasi dimostrare: siamo ai primi giorni di febbraio e i Tir carichi di terra sono ancora lì". Alessandro Brigandì, presidente del movimento civico Isamupubbirazzu, torna a denunciare una situazione che, nonostante gli impegni assunti dall'amministrazione comunale, continua a pesare.

