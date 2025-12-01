Strade in rovina dal piano da 70 milioni ne restano solo sei | la denuncia di Cacciotto
Strade colabrodo e marciapiedi in condizioni critiche segnano diversi quartieri di Messina. La promessa dell’Amministrazione Comunale di un piano da 70 milioni di euro per manutenzione e rigenerazione del manto urbano sembra essere rimasta sulla carta.A intervenire sulla situazione è il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
