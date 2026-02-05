Thuram è ancora indispensabile per questa Inter? Occhio che in estate…

Il Monza batte il Torino 2-1 e si prende la qualificazione alle semifinali. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con il gol decisivo di un giocatore chiave. Ora il Monza aspetta di conoscere l’avversario tra Napoli e Como. La squadra di Cristian Chivu ha dimostrato di essere in forma e pronta a giocarsi le sue chance in questa coppa.

A Monza, la squadra di Cristian Chivu supera 2-1 il Torino e stacca il pass per le semifinali, dove affronterà la vincente di Napoli-Como. L'andata è in programma il 4 marzo, pochi giorni prima del derby contro il Milan, mentre il ritorno si giocherà il 22 aprile. Decisive, ancora una volta, le firme transalpine. Su entrambe le reti nerazzurre c'è lo zampino della Francia: prima l'assist del debuttante Issiaka Kamate per il gol di Ange-Yoan Bonny, poi il passaggio vincente di Marcus Thuram per la conclusione di Andy Diouf. Durante la diretta su Italia 1, l'attenzione si è spostata anche sull'espressione contrariata di Thuram al momento della sostituzione, avvenuta dieci minuti dopo l'inizio della ripresa.

