Mohammad Bakri la resistenza culturale della Palestina
Uno dei primi ricordi di Mohammad Bakri è nei corridoi de «il manifesto», allora ancora in via Tomacelli, dove era arrivato per raccontarci quanto accaduto con l’uscita in Israele del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Addio a Mohammad Bakri: il Regista Iconico di 'Jenin, Jenin' - La scomparsa di Mohammad Bakri segna una svolta significativa per il cinema palestinese, chiudendo un capitolo fondamentale della sua storia. notizie.it
Morto Mohammad Bakri, attore e regista palestinese fu l’autore del controverso “Jenin, Jenin” - Tra i più importanti interpreti e narratori della storia e della cultura palestinese aveva recitato anche in Italia per Saverio Costanzo e i fratelli Taviani. msn.com
Il regista e attore palestinese Mohammad Bakri, autore del documentario “Jenin, Jenin”, è morto a 72 anni - Mohammad Bakri, regista e attore palestinese noto per aver diretto il documentario Jenin, Jenin e per aver recitato in alcuni film italiani, è morto a 72 anni: era ricoverato in un ospedale di ... ilpost.it
Addio a Mohammad Bakri, voce resistente per la Palestina libera. Attore, regista e sceneggiatore simbolo della resistenza palestinese, se n’è andato Mohammad Bakri, 72 anni. Nato nel 1953 in Israele in un centro arabo, iniziò a lavorare in teatro in Cisgiorda - facebook.com facebook
Il regista e attore palestinese Mohammad Bakri, autore del documentario “Jenin, Jenin”, è morto a 72 anni x.com
