A pochi giorni dalla partita contro il Genoa, l’Inter torna in campo con buone sensazioni. Lukaku mostra di essere in crescita, mentre Rrahmani si avvicina al rientro. Antonio Conte sorride, vedendo passi avanti dalla squadra in vista della trasferta.

Buone risposte dal campo per Antonio Conte a pochi giorni dalla trasferta di Genova. Nel pomeriggio di ieri, a Castel Volturno, il Napoli ha affrontato il Giugliano in un allenamento congiunto che ha permesso allo staff tecnico di testare uomini e soluzioni dopo settimane di impegni ravvicinati. Il match si è chiuso sul 3-1 per gli azzurri, con la rete della formazione di Serie C firmata da Giovanni Vaglica. L’aspetto più incoraggiante riguarda il reparto offensivo. I nuovi innesti hanno subito lasciato il segno, confermando un impatto positivo con la maglia azzurra, mentre Romelu Lukaku ha disputato l’intero confronto per aumentare il minutaggio e ritrovare condizione dopo lo stop. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Test positivo col Giugliano: Lukaku cresce e Rrahmani vicino

Approfondimenti su Giugliano Inter

Aggiornamenti dall'infermeria del Napoli: Rrahmani e Politano sono indisponibili per la prossima partita contro la Juventus.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giugliano Inter

Argomenti discussi: Raffaele contro il Giugliano: precedenti interni sorridono al trainer granata; Raffaele: Tante insidie col Giugliano, vietato rilassarsi; Chiancone: Acquisti azzeccati, attendiamo test più difficili. Occhio al Giugliano.

Test positivo col Giugliano: Lukaku cresce e Rrahmani vicinoForzAzzurri.net - Test positivo col Giugliano: Lukaku cresce e Rrahmani vicino Buone risposte dal campo per Antonio Conte a pochi giorni dalla trasferta di Genova. Nel ... forzazzurri.net

IL BEZ POSITIVO DOPO IL DAY 2 - Secondo giorno di test condizionato dal maltempo, ma Marco Bezzecchi resta fiducioso: "Le cose stanno andando abbastanza bene – ha detto – ma c’è ancora molto lavoro da fare. Più riusciremo a testare, meglio sarà." Il pi facebook

Bagnaia (Ducati) sui test MotoGP: "Sollevato, feeling positivo con l'anteriore" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Bagnaia x.com