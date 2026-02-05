Test positivo col Giugliano | Lukaku cresce e Rrahmani vicino
A pochi giorni dalla partita contro il Genoa, l’Inter torna in campo con buone sensazioni. Lukaku mostra di essere in crescita, mentre Rrahmani si avvicina al rientro. Antonio Conte sorride, vedendo passi avanti dalla squadra in vista della trasferta.
Buone risposte dal campo per Antonio Conte a pochi giorni dalla trasferta di Genova. Nel pomeriggio di ieri, a Castel Volturno, il Napoli ha affrontato il Giugliano in un allenamento congiunto che ha permesso allo staff tecnico di testare uomini e soluzioni dopo settimane di impegni ravvicinati. Il match si è chiuso sul 3-1 per gli azzurri, con la rete della formazione di Serie C firmata da Giovanni Vaglica. L’aspetto più incoraggiante riguarda il reparto offensivo. I nuovi innesti hanno subito lasciato il segno, confermando un impatto positivo con la maglia azzurra, mentre Romelu Lukaku ha disputato l’intero confronto per aumentare il minutaggio e ritrovare condizione dopo lo stop. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino
Napoli, le ultime dall'infermeria: out Rrahmani e Politano, Lukaku verso il rientro
Aggiornamenti dall'infermeria del Napoli: Rrahmani e Politano sono indisponibili per la prossima partita contro la Juventus.
