Terni terza prova nazionale master di scherma | Alberghi pieni e movimento in ascesa In arrivo una manifestazione internazionale

La città di Terni si prepara a vivere due giorni di grande sport. Dal 7 all’8 febbraio, al PalaDeSantis, si svolge la terza prova nazionale di scherma, con alberghi pieni e un movimento in crescita. La manifestazione, organizzata dal Circolo della Scherma, attira atleti da tutta Italia e si avvicina a un evento internazionale, portando entusiasmo e attenzione sulla scena schermistica italiana.

Una lieta conferma per tutto il movimento schermistico nazionale. Il Circolo della Scherma ha ospitato la presentazione della terza prova nazionale in programma dal 7 all'8 febbraio al PalaDeSantis. Attesi 568 atleti provenienti da tutta la penisola.

