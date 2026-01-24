Scherma Seconda Prova Nazionale | i risultati ed il programma di oggi

La Seconda Prova Nazionale di scherma si svolge al Centro Sportivo “San Filippo”, con le gare dedicate alla categoria Under 20. Questa fase rappresenta un momento importante per giovani e atleti, che si confrontano in un contesto di crescente competitività. Di seguito, i risultati delle prove precedenti e il programma delle competizioni di oggi, per seguire da vicino l’andamento della manifestazione.

Continua lo spettacolo della grande scherma al Centro Sportivo “San Filippo”. La Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti entra nel vivo con le competizioni dedicate interamente alla categoria Under 20. Il sipario sulla Seconda Prova Nazionale di Fioretto si è alzato ieri nel segno dei talenti Under 17. Sulle pedane del Centro Sportivo “San Filippo”, il venerdì dedicato alla categoria Cadetti ha regalato verdetti importanti, con in palio i preziosi pass per i Campionati Italiani di Roma 2026. A portare a casa le due vittorie sono stati Riccardo Mancini ed Elena Picchi, capaci di dominare le rispettive competizioni maschile e femminile.🔗 Leggi su Sportface.it

I risultati di oggi nella Seconda Prova Nazionale di Spada a LegnanoOggi a Legnano si è svolta la Seconda Prova Nazionale di spada per Cadetti, Giovanissimi e Assoluti, un evento di rilievo nel calendario schermistico italiano.

Scherma protagonista su Assalto TV: a Legnano entra nel vivo la Seconda Prova Nazionale di spadaA Legnano prende il via oggi la seconda tappa della prova nazionale di spada, con le gare dedicate ai giovani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Seconda Prova Nazionale di spada a Legnano, oggi gran finale con gli Assoluti. Dalle ore 16 fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma | Link risultati live e video; Assoluti fioretto; La scherma assoluta protagonista a Castellanza con la Seconda Prova Nazionale di Spada; Seconda Prova Nazionale di fioretto, a Brescia in pedana i Cadetti | Link risultati live e video delle fasi finali su Assalto – La TV della Scherma dalle 17.55.

Brescia apre la stagione della scherma nazionale: dal 23 al 25 la seconda prova per Giovani, Cadetti e AssolutiBrescia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più rilevanti della scherma italiana. Dal 23 al 25 gennaio 2026 il Centro sportivo San Filippo ... bsnews.it

Seconda Prova Nazionale di spada a Legnano: tre giorni di gare su Assalto – La TV della SchermaDa venerdì 16 a domenica 18 gennaio alla Soevis Arena di Legnano va in scena la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di spada: oltre 1100 atleti ... sportface.it

Weekend di grande fioretto a Brescia: Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti con dirette su Assalto – La TV della Scherma #Scherma #Fioretto #AssaltoTV #FIS x.com

2° Prova Regionale promozionale Esordienti Gioco-scherma Domenica 18 gennaio scorso si è svolta la seconda Prova Regionale del Gran Prix gioco scherma di Fioretto di Plastica e Prime Lame. All'interno della Scuola Primaria di Via Quasimodo di - facebook.com facebook