Stop al telefonino alla guida | arrivano a Piacenza due telecamere che multano gli indisciplinati

Ilpiacenza.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempi duri per chi guida senza cintura di sicurezza o con il cellulare in mano. A Piacenza stanno per entrare in funzione due telecamere “intelligenti” capaci di rilevare in tempo reale le infrazioni dei conducenti distratti o poco prudenti. Un passo avanti tecnologico che richiama l’immaginario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

