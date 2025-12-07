E quindi uscimmo a riveder le stelle | torna l' appuntamento al museo universitario

Chietitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo universitario di Chieti torna l’appuntamento con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, il format ideato dal Wwf Chieti-Pescara insieme allo stesso museo con la collaborazione di Giancarlo Carchesio, appassionato astrofilo e fotografo, già proposto in altre occasioni in passato.L’evento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Ma chi lo dice che le Terme e roba da vecchi? Nella San Siro pre/olimpionica apre De Montel Terme Milano e già è tendenza. Fra Tempeste di Saturno, Sound Bath e spritz pied sans l’eau. E uscimmo a riveder le stelle. Dentro di noi

uscimmo riveder stelle tornaA Chieti, alla scoperta del cielo di dicembre con l’astrofilo Giancarlo Carchesio - Chieti – Al Museo universitario di Chieti torna l’appuntamento con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, format ideato dal WWF Chieti- hgnews.it scrive

“E uscimmo a riveder le stelle”: 235mila euro per accompagnare chi è sottoposto a misure alternative alla detenzione - Torna “E uscimmo a riveder le stelle”, un’iniziativa di rete per accompagnare chi è sottoposto a misure alternative alla detenzione nella costruzione di un progetto di vita. Da bergamonews.it

Diocesi: Otranto, domenica sera a Castro l’evento “E quindi uscimmo a riveder le stelle” - Da parte dell’Associazione presepistica castrense, in ... Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Uscimmo Riveder Stelle Torna