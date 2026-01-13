Il mondo di Andrea Camilleri tra ironia e rivolta civile | va in scena ' Il birraio di Preston'

Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Comunale di Ferrara ospita ‘Il birraio di Preston’, adattamento teatrale del romanzo di Andrea Camilleri. La rappresentazione mette in scena una narrazione che esplora temi di potere, identità e rivolta civile, offrendo uno sguardo sulla società attraverso la lente dell’ironia e della protesta collettiva. Uno spettacolo che invita a riflettere sui valori e le sfide del nostro tempo.

Una storia di potere, identità e ribellione collettiva prende vita sul palcoscenico del Teatro Comunale di Ferrara con 'Il birraio di Preston' (nella foto di Tommaso Le Pera un momento sul palco), tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, in scena con Edoardo Siravo dal 16 al 18 gennaio.

