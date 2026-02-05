Tavullia riceve 1,5 milioni da Regione per restaurare il cimitero storico
Tavullia ottiene 1,5 milioni di euro dalla Regione per restaurare il suo cimitero storico. La somma arriva con un decreto regionale e servirà a mettere in sicurezza l’area, che ormai rischia di peggiorare. Il Comune ha deciso di intervenire subito per preservare un pezzo importante della memoria locale.
**Tavullia, il cimitero storico riceve 1,5 milioni di euro dalla Regione per un restauro urgente.** La notizia arriva con un decretone regionale che dà il via a un intervento critico per un’area del paese marchigiano, ormai a rischio di destabilizzazione. Il Comune di Tavullia ha ottenuto dalla Regione Marche un finanziamento di **1,5 milioni di euro**, destinati a ristabilire la sicurezza del cimitero storico, uno spazio che negli ultimi anni è andato in degrado a causa di movimenti franosi, con un’area in particolare – quella storica – che ormai non garantisce più condizioni adeguate per l’accesso e l’utilizzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
