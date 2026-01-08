Invimit Sgr, società di gestione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ricevuto un’offerta di 3,48 milioni di euro per due immobili nel centro storico di Roma, nel quartiere Monti. Il processo di selezione si svolge nel rispetto di principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, garantendo un’adeguata valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Per garantire la massima trasparenza, pubblicità e imparzialità durante l’intero processo di selezione, Invimit Sgr, la società di gestione pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, impegnata nella valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica, ha ricevuto un’offerta complessiva di 3 milioni e 480 mila euro relativa a due immobili situati nel cuore del centro storico e nel rione Monti di Roma. Il primo immobile è di tipo residenziale e si trova all’indirizzo via delle Carrozze 12, mentre il secondo è una palazzina di più piani ubicata in via Clementina. L’offerta pervenuta è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali, permettendo così la presentazione di eventuali proposte migliorative da parte di altri interessati, che saranno valutate dalla proprietà in base a criteri di congruità economica e considerando il vincolo culturale che interessa l’appartamento di via delle Carrozze, poiché riconosciuto come bene di interesse storico-artistico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Invimit riceve offerta da 3,4 milioni per due immobili del centro storico

