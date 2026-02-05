Sviluppo urbano | novità operative per il Puglia dopo il Piano del Commissario

Questa mattina, a Francavilla Fontana, è stato presentato ufficialmente il nuovo Piano Urbanistico Generale. L’obiettivo è rilanciare l’edilizia e migliorare la viabilità del paese. Le nuove regole entreranno in vigore nei prossimi mesi e cambieranno molte cose nel modo in cui si costruisce e si pianifica il territorio. I cittadini si aspettano interventi più chiari e più veloci, mentre gli amministratori promettono trasparenza e trasporto di progetti concreti.

**Un nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug) ha aperto la strada a una nuova fase di sviluppo urbano a Francavilla Fontana.** L'approvazione della deliberazione da parte della Giunta comunale, avvenuta giovedì 5 febbraio 2026, rappresenta una novità operativa importante, con l'obiettivo di accelerare i tempi delle pratiche edilizie, senza però ridurre la tutela del paesaggio. Il provvedimento si inserisce in una serie di azioni concrete che derivano dal nuovo Piano Urbanistico Generale, entrato in vigore recentemente, che ha permesso di rivedere le procedure per la verifica di compatibilità paesaggistica.

