supermarket della droga al quartiere comasina ecstasy mdma e allucinogeni tra frigo e freezer

La polizia ha scoperto un vero e proprio “supermarket” della droga in un appartamento di via Martinazzoli, nel quartiere Comasina di Milano. Dentro, tra frigoriferi e freezer, gli agenti hanno trovato ecstasy, MDMA e altri allucinogeni, pronti per essere venduti. L’appartamento è stato sequestrato e si indaga sui responsabili.

Nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre 2025, a Brembate di Sopra, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Bergamo hanno arrestato un 26enne durante un servizio di controllo del territorio.

