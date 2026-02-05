Sulla Stelvio è arrivata la neve e i jet azzurri volano
La neve è arrivata sulla Stelvio, e gli aerei militari azzurri hanno iniziato a volare sopra le vette. La zona si prepara a ospitare i giochi olimpici, e nonostante alcuni lavori siano ancora in corso, tutti concordano: questa montagna resta il sogno di ogni atleta che punta a una medaglia.
Dal 1985 al 2005 al 2026: la Magnifica Terra torna mondiale. Anzi olimpica. Non tutto è pronto, ma su una cosa son tutti d'accordo: la Stelvio è la pista su cui qualunque atleta vorrebbe vincere una medaglia. Qualche giorno fa quassù è arrivato il vescovo. Da mesi anche in chiesa si invoca un pizzico di tregua olimpica. Che i lavori, soprattutto le tante incompiute stradali, siano ancora in corso da tempo creano mugugni in valle; che la legacy verrà dopo e si spera non porti ad un'ulteriore impennata dei prezzi, anche questo lo sperano un po' tutti, con buona pace di quelli che fino all'ultimo han sperato di affittare un pied-à-terre ed ora, invece, son pronti a fare il tifo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
