paris che nonno tutti i jet azzurri volano veloci verso i giochi

Paris torna a parlare di Tokyo e si mette in testa alla corsa per i Giochi. Il campione azzurro si allena duro e si mostra concentrato, anche se non esclude di continuare a gareggiare oltre i prossimi Mondiali. Intanto, sulla pista Nationale di Crans Montana, Domme si riprende il podio e si prepara alla stagione più importante. La stagione si fa interessante, con gli azzurri pronti a dare battaglia.

Forza Paris, anche Domme c'è, si riprende il podio, il secondo in stagione e nella discesa di Crans Montana, riesce a domare dossi e ritrosia che non ha mai nascosto per le onde della piste Nationale, al punto da ammettere: «Ora focus sui Giochi, ma potrei fare un pensiero a prolungare la carriera fino ai prossimi Mondiali». Sono in calendario, fra un anno, proprio nel Vallese dove ieri solo le campane hanno suonato a lutto e all'unisono a mezzogiorno. Un altro giovane elvetico è morto per le conseguenze dell'incendio di Capodanno, ma a Crans non si è fatto nemmeno un minuto di silenzio. Semmai c'è stato il boato perché di nuovo, dopo Blanc, a vincere è stato uno svizzero, il campionissimo di riserva Franjo Von Allmen che ha seminato Paris di 65100 e Ryan Cochran Siegle (+0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dominik #Paris conquista il secondo posto nella discesa di Coppa del Mondo a #CransMontana, ultima gara prima delle Olimpiadi, centrando il 52° podio in carriera a 36 anni. La vittoria va allo svizzero Franjo Von #Allmen, terzo l’americano Ryan #Cochr x.com