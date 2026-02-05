Sul web arriva Cronaca di Ameno l' archivio storico digitale del paese sul Lago d' Orta

É online "Cronaca di Ameno", una nuova sezione del sito internet di AmenoTurismo dedicata alla storia, alle curiosità e alle piccole grandi storie del paese, a cura di Roberto Castiglioni.Frutto di vent'anni di ricerche, l'archivio digitale raccoglie articoli, documenti, bollettini storici, libri.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

