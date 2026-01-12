Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo sul palco di Castenedolo per San Francesco

A Castenedolo, si terrà un evento con due figure di rilievo della cultura italiana: Aldo Cazzullo e Alessandro Barbero. L’incontro offrirà l’opportunità di ascoltare approfondimenti e riflessioni su temi storici e sociali, presentati da due autori riconosciuti per la loro competenza e capacità di analisi. Un’occasione per avvicinarsi alla cultura e alla storia attraverso il confronto diretto con due stimati intellettuali italiani.

Un evento unico nel suo genere vedrà protagonisti a Castenedolo due dei più autorevoli intellettuali del panorama italiano: Aldo Cazzullo e Alessandro Barbero. Per la prima e unica volta, il giornalista del Corriere della Sera e il celebre storico condivideranno il palco per un dialogo inedito.

