Ucraina Tajani conferma | Entro l’anno arriverà il dl per l’invio di armi a Kiev

Ildifforme.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conferma del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul decreto legge di proroga sull’invio delle armi all’Ucraina, arriva anche la blindatura da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Condivido la posizione del premier, prima della fine dell’anno si approverà il testo“, ha dichiarato oggi il leader di Forza Italia, parlando a margine del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

