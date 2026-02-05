Studio GSK | nuovo trattamento promette maggiore efficacia per i pazienti con mieloma

Un nuovo studio della GSK rivela che il trattamento belantamab può fare la differenza per chi soffre di mieloma multiplo. I primi dati mostrano che i pazienti trattati con questa terapia vivono più a lungo e con meno problemi rispetto alle soluzioni precedenti. La ricerca punta a offrire una speranza concreta a chi combatte questa malattia.

**Un nuovo trattamento per il mieloma multiplo, belantamab, è in grado di migliorare significativamente la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti, secondo le dichiarazioni dell’azienda farmaceutica GSK. La presentazione della nuova molecola, in grado di affrontare forme refrattarie alla terapia, avviene durante un incontro con a Milano, con un sull’innovazione e l’importanza della collaborazione tra ricerca, farmacologia e comunità sanitaria.** Elisabetta Campagnoli, direttore medico della sezione Oncoematologia presso GSK, ha espresso il suo impegno verso una pratica clinica mirata a favorire un tempo e una qualità di vita migliori per i pazienti colpiti dal mieloma multiplo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

