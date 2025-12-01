Draghi discorso agli studenti del politecnico di Milano | il video

“Avete la fortuna e il talento di iniziare la vostra carriera al centro di una rivoluzione tecnologica ma non considerate l’incertezza come qualcosa da evitare”. Lo ha detto l’ex premier Mario Draghi rivolgendosi agli studenti durante l’inaugurazione del 163esimo Anno Accademico del Politecnico di Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Draghi, discorso agli studenti del politecnico di Milano: il video

