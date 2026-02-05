Striscia la Notizia – La voce della presenza 2026 | anticipazioni veline e ospiti della terza puntata

. Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast, veline e ospiti). Ospiti in studio: Samira Lui al suo grande esordio dietro al bancone di Striscia, al fianco dei conduttori per tutta la puntata tra battute e gioco, anche in una rivisitata versione di Parole Parole di Mina; Lillo, protagonista insieme a Greggio, Iacchetti, Morselli e alle Veline di una coreografia fatta di gag e balletti; Raul Cremona nei panni del mitologico Mago Oronzo, con i suoi esilaranti e inimitabili giochi di prestigio. 🔗 Leggi su Tpi.it

