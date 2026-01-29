Striscia la Notizia – La voce della presenza 2026 | anticipazioni veline e ospiti della seconda puntata

. Questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast, veline e ospiti). Una puntata ricca di grandi ospiti: da Gerry Scotti, che per una volta vestirà i panni del concorrente in un’edizione speciale e ricca di colpi di scena de La Ruota della fortuna, a Lorella Cuccarini, che si trasformerà in “Wonder Cucca”, la super inviata di Striscia. 🔗 Leggi su Tpi.it

