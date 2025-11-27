Premio Valle dello Jato a 14 eccellenze imprenditoriali del territorio

Valorizzare le eccellenze imprenditoriali che, con impegno e visione, si sono distinte per la qualità, l’innovazione e l’autenticità dei propri prodotti, contribuendo alla crescita economica e alla promozione dell’identità del territorio. Entra nel vivo la prima edizione del Premio Valle dello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Premio Valle dello Jato a 14 eccellenze imprenditoriali del territorio

Scopri altri approfondimenti

Torna il premio letterario Valle d'Aosta. La giuria sarà presieduta da Paolo Giordano #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Al via la seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta Vai su X

Premio Valle dello Jato a 14 eccellenze imprenditoriali del territorio - A San Giuseppe Jato, venerdì alle 10 l’apertura degli stand, la cerimonia alle 18,30 Valorizzare le eccellenze imprenditoriali che, con impegno e visione, si sono distinte per la qualità, l’innovazion ... Secondo palermotoday.it

Premio Valle dello Jato a 14 eccellenze imprenditoriali del territorio, l’appuntamento tra innovazione e autenticità - Valorizzare le eccellenze imprenditoriali che, con impegno e visione, si sono distinte per la qualità, l’innovazione e l’autenticità dei propri prodotti, contribuendo alla crescita economica e alla pr ... Si legge su mondopalermo.it

Premio Valle dello Jato, il riconoscimento per quattordici eccellenze imprenditoriali - Valorizzare le eccellenze imprenditoriali che, con impegno e visione, si sono distinte per la qualità, l’innovazione e l’autenticità dei propri prodotti, contribuendo alla crescita economica e alla pr ... Da mondopalermo.it