Monza semafori spenti e traffico in tilt

Semafori spenti e traffico in tilt. La segnalazione arriva da un lettore di MonzaToday. Questa mattina, martedì 2 novembre, in zona Largo Mazzini il non funzionamento dei semafori sta creando non pochi disagi alla circolazione.Traffico bloccato in tutte le direzioniLunghe code di veicoli si sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

