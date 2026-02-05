stella boggio in ospedale a garbagnate per un malore in casa dopo la condanna

Stella Boggio è finita in ospedale a Garbagnate dopo aver avuto un malore a casa, a Limbiate. Secondo le prime informazioni, si sarebbe assunta un’eccesso di barbiturici, forse per l’ansia legata alla condanna ricevuta. La donna si trova ora sotto osservazione.

Dopo aver ricevuto la condanna a 21 anni di carcere per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, Stella Boggio ha tentato il suicidio.

