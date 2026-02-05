Stazione di Napoli Centrale ruba un borsello davanti a un poliziotto che lo insegue e lo bracca

Da napolitoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Napoli ha arrestato ieri un 35enne algerino con precedenti. L’uomo aveva appena rubato un borsello davanti a un poliziotto, che lo ha inseguito e bloccato poco dopo. La scena si è svolta davanti alla stazione centrale, dove il ladro ha cercato di scappare ma è stato fermato dagli agenti. Ora si trova in custodia, in attesa di giudizio.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne algerino, con precedenti di polizia, per furto con destrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, nei pressi di un’area di sosta antistante la Stazione Centrale, un poliziotto libero dal servizio della.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Centrale

Milano, 19enne insegue ladro davanti alla stazione Centrale e lo prende a calci e pugni. Rianimato dai passanti, è gravissimo

Ruba il cellulare a un 19enne che lo insegue e lo prende a calci: gravissimo il ladro, soccorso dai passanti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Centrale

Argomenti discussi: Dal filtro alla satira di quartiere: l’universo virale di Napoli Centrale; Tecnologie KESSEL per la Food Hall Napoli Centrale; Napoli. Stazione Centrale, mensa ferroviaria chiusa, ma CGIL vigila e minaccia battaglie; Ex mensa ferroviaria Napoli, sit-in per dire no alla chiusura dei locali nella Stazione centrale.

stazione di napoli centraleNapoli, Manfredi: «Stazione Tribunale linea Metro 1 pronta a Pasqua»«Una nuova fermata per una città sempre più connessa. Stiamo facendo grandi passi in avanti, contiamo di aprire al pubblico entro Pasqua la nuova stazione Tribunale della ... ilmattino.it

stazione di napoli centraleSi riempiono di botte alla Stazione CentraleAncora violenza nella zona della Stazione Centrale di Napoli. Nella notte tra sabato e domenica, in via Diomede Marvasi, traversa di Corso Umberto a pochi metri da piazza Garibaldi, si è verificata ... ilfattovesuviano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.