Stazione di Napoli Centrale ruba un borsello davanti a un poliziotto che lo insegue e lo bracca
La polizia di Napoli ha arrestato ieri un 35enne algerino con precedenti. L’uomo aveva appena rubato un borsello davanti a un poliziotto, che lo ha inseguito e bloccato poco dopo. La scena si è svolta davanti alla stazione centrale, dove il ladro ha cercato di scappare ma è stato fermato dagli agenti. Ora si trova in custodia, in attesa di giudizio.
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne algerino, con precedenti di polizia, per furto con destrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, nei pressi di un’area di sosta antistante la Stazione Centrale, un poliziotto libero dal servizio della.🔗 Leggi su Napolitoday.it
