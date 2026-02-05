Stazione di Napoli Centrale ruba un borsello davanti a un poliziotto che lo insegue e lo bracca

La polizia di Napoli ha arrestato ieri un 35enne algerino con precedenti. L’uomo aveva appena rubato un borsello davanti a un poliziotto, che lo ha inseguito e bloccato poco dopo. La scena si è svolta davanti alla stazione centrale, dove il ladro ha cercato di scappare ma è stato fermato dagli agenti. Ora si trova in custodia, in attesa di giudizio.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.