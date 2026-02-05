Stasera la tv italiana si prepara a un nuovo volto. Samira Lui lascia un programma storico, ma non si allontana troppo: questa sera sarà ospite a Striscia la notizia, pronta a fare il suo debutto dietro il bancone più famoso della tv. I telespettatori la vedranno in un ruolo diverso, dopo averla seguita per anni in altri programmi.

Samira Lui cambia scena, ma resta in casa Canale 5: giovedì sera sarà ospite a Striscia la notizia, pronta a fare il suo debutto dietro il bancone più famoso della tv. Un passaggio che sa di “promozione pop” e che accende la curiosità di chi la segue già in La ruota di Gerry Scotti. La notizia arriva dalle anticipazioni pubblicate sul sito ufficiale del tg satirico, che per il rientro in prima serata punta su un mix riconoscibile: ritmo, volti amati e momenti destinati a far parlare. Il debutto a Striscia: cosa farà Samira Lui. Secondo quanto annunciato, Samira Lui si siederà dietro il celebre bancone di Striscia, accanto ai conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stasera grande esordio”. Bomba Samira Lui, da un programma storico a un altro: dove se ne va

Approfondimenti su Samira Lui

Samira Lui lascia il mondo della tv.

Giovedì sera, Mediaset trasmette l’ultimo episodio di Samira Lui nel suo storico programma.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Samira Lui

Argomenti discussi: Stasera il grande esordio. Bomba Samira Lui, da un programma storico a un altro: dove se ne va.

SAMIRA VA SU STRISCIA LA NOTIZIA facebook