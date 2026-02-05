Samira Lui da un programma storico a un altro | dove se ne va
Giovedì sera, Mediaset trasmette l’ultimo episodio di Samira Lui nel suo storico programma. La conduttrice lascia dopo anni di successi e momenti memorabili, pronta a intraprendere nuove sfide. La puntata finale si preannuncia emozionante, con tanti fan che seguono con attenzione l’addio al pubblico di casa.
Giovedì sera l’ammiraglia Mediaset si prepara a riaccendere i riflettori su uno dei programmi più longevi e riconoscibili della televisione italiana. Dopo una breve pausa,il rientro è accompagnato da una serie di anticipazioni che hanno già acceso la curiosità del pubblico. Sul sito ufficiale sono infatti comparsi nelle ultime ore i dettagli di una puntata che promette di mescolare attualità, spettacolo e ospiti a sorpresa. Tra i momenti più attesi della serata c’è la conferma di un servizio destinato a far discutere. Domani verrà infatti mandato in onda il segmento dedicato alla consegna del Tapiro d’oro a Laura Pausini, al centro delle polemiche per le sue cover di Due Vite e Destinazione Paradiso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
