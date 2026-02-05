Springsteen registra live a Asbury Park | nuova uscita in cofanetto con spettacolo straordinario

Bruce Springsteen ha registrato un concerto speciale a Asbury Park, nel New Jersey. Il 15 settembre 2024, ha portato sul palco la sua band, la E Street Band, davanti a migliaia di fan. L’evento ha attirato un grande pubblico, desideroso di vivere un momento unico e memorabile. Poco dopo, è stato annunciato un cofanetto con lo spettacolo, in occasione del Record Store Day.

**Bruce Springsteen registra il live di Asbury Park: un evento straordinario per il Record Store Day** Nel cuore del New Jersey, a Asbury Park, il 15 settembre 2024, Bruce Springsteen e la E Street Band hanno tenuto un concerto che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, tutti in attesa di un momento unico. Lo stesso Springsteen, dopo il live, ha definito “uno dei tre o cinque migliori concerti” che abbia mai dato. La notizia è arrivata ufficialmente: il live, registrato in piena atmosfera di rinnovamento urbano, sarà pubblicato in formato fisico, con un cofanetto contenente 5LP o un triplo CD, per il Record Store Day del 18 aprile 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Springsteen AsburyPark

Questa mattina, Bruce Springsteen ha annunciato l’uscita del nuovo album “Live From Asbury Park 2024”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bruce Springsteen w/ Guests - Live In Asbury Park 06/01/2010 - Full Concert (HD Remastered)

Ultime notizie su Springsteen AsburyPark

