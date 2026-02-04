Springsteen sorprende i fan con l’uscita di Live From Asbury Park 2024

Questa mattina, Bruce Springsteen ha annunciato l’uscita del nuovo album “Live From Asbury Park 2024”. I fan sono già in fermento, pronti ad ascoltare le registrazioni di un concerto che promette di essere uno dei più intensi degli ultimi tempi. Springsteen ha deciso di sorprendere tutti, mantenendo il suo stile diretto e senza troppi giri di parole. L’album sarà disponibile da subito e si preannuncia come un ritorno alle radici, tra le canzoni che hanno fatto la storia di Asbury Park.

**Un viaggio tra i suoni e le memorie di Asbury Park: Bruce "** Quando Bruce Springsteen si impegna a regalare qualcosa di più che semplice musica, si tratta di un evento. E così, al ritorno del Record Store Day 2026, l'artista americano presenterà *Live From Asbury Park 2024*, una registrazione dal vivo della sua esibizione tenuta due anni prima, nella città natale, a una festa musicale dedicata a "Sea.Hear.Now", un evento anniversario del quale la sua presenza è stata decisiva. La notizia, emersa inaspettata e con un tocco di autenticità che solo Springsteen può offrire, ha già generato entusiasmo tra gli appassionati, che vedono nel disco una sorta di omaggio storico alla sua arte e alla sua storia.

