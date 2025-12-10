Spotify Wrapped | da oggi disponibili anche i dati d’ascolto di Torino

Da oggi, Spotify Wrapped 2025 include anche i dati d’ascolto di Torino, offrendo agli utenti locali un’analisi personalizzata delle proprie abitudini musicali. L’aggiornamento permette di scoprire le canzoni, gli artisti e i generi più ascoltati nella città, arricchendo l’esperienza di fine anno con dettagli esclusivi sul proprio modo di vivere la musica.

Il 3 dicembre, Spotify ha presentato Wrapped 2025, offrendo agli utenti attivi sulla piattaforma un’esperienza personalizzata in-app con il racconto delle colonne sonore che hanno accompagnato il loro anno, basato sui propri dati d’ascolto.Fra le novità di quest’anno dell’esperienza ci sono:?. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

