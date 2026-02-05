SP25 l’angolare di Angotti | Dignità del territorio al centro dell’attenzione
La SP25 torna al centro delle discussioni dopo che Angotti ha sottolineato come la strada rappresenti più di un semplice collegamento. In un quartiere dove problemi e speranze si mescolano, l’attenzione si concentra sulla “dignità del territorio”. La questione divide e unisce allo stesso tempo, mentre si cercano soluzioni per migliorare le condizioni di chi vive e lavora lungo questa arteria.
Nel cuore dell’attivismo locale, in una strada ancora piena di promesse e di problemi, si colloca il dibattito intenso intorno alla SP25, un’arteria che divide e unisce il territorio. La presenza di Alessandro Angotti, consigliere comunale di Albi, ha portato a un momento cruciale: un’intervento diretto e significativo, in cui la dignità del territorio assume il posto centrale. «È una questione di dignità», dice Angotti, e il messaggio si rivolge a tutti coloro che, in diversi livelli istituzionali, lavorano per far tornare ordine dove è stato creato caos. Il consigliere, in un’area di interesse strategico per il territorio, ha espresso il suo apprezzamento verso il Comune di Catanzaro, e in particolare verso l’Assessore all’Ambiente Irene Colosimo, per un dialogo che non è mai stato solo formale, bensì operativo e concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su SP25 Angotti
Eia, il consigliere del Pd Cantoni: "Al centro dell'attenzione dell'Amministrazione: in arrivo una nuova rotatoria e le telecamere"
Milano Cortina 2026, Mattarella: "L'Italia sarà al centro dell'attenzione del mondo" – Il video
Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, evidenziando il ruolo centrale che l’Italia assumerà a livello internazionale.
Ultime notizie su SP25 Angotti
Morta 17enne nell'incidente a Mottola vicino Taranto sulla SP25, auto contro un muro dopo la festa: 4 feritiNella notte di giovedì 4 aprile, intorno alle ore 2.30, si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale SP25 in direzione Mottola, in provincia di Taranto. Un’auto, per cause ancora da ... virgilio.it
SP25, Angotti (Consigliere di Albi): Doveroso segnalare reati ambientali. Mi auguro consorzio comuni presilani«Mi sento in dovere di segnalare i reati ambientali e sollecitare l’intervento delle istituzioni affinché si possa mettere in sicurezza il tratto stradale della SP 25. É un atto di responsabilità ... catanzaroinforma.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.