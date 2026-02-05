Sovraindebitamento | le soluzioni per uscire dal labirinto dei debiti

Nel cuore della Basilicata, famiglie e imprese in difficoltà trovano una nuova via d’uscita dal sovraindebitamento. Grazie al Fondo di Prevenzione Anti-usura, attivato a livello regionale, le persone in crisi possono trovare sostegno e risposte concrete. La legge 10896 mette in campo strumenti che aiutano chi si trova nel labirinto dei debiti, offrendo una possibilità reale di ripartire.

Nel cuore della Basilicata, dove le difficoltà economiche colpiscono con particolare durezza famiglie e imprese, si apre una nuova possibilità per i cittadini afflitti dal sovraindebitamento: il Fondo di Prevenzione Anti-usura, previsto dalla Legge nazionale 10896, e attivato a livello regionale da associazioni e fondazioni. La soluzione, che permette di consolidare debiti a tassi contenuti, è ormai accessibile a chi ne ha bisogno, grazie a un sistema di aiuti che mira a evitare l’ingresso nel labirinto della crisi finanziaria. A Matera, Policoro e Potenza, il Centro di Ascolto dell’Associazione Famiglia e Sussidiarietà, con sede in viale della Libertà a Matera, offre servizi e consulenze per famiglie e imprese in situazione di sovraindebitamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Basilicata Debiti

Questa settimana un lettore di Milano ci ha segnalato un caso di sovraindebitamento legato a uno stile di vita troppo costoso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Basilicata Debiti

Argomenti discussi: Sovraindebitamento e alto tenore di vita, soluzioni e criticità; Meritevolezza e merito creditizio ex art. 124-bis TUB nel piano di ristrutturazione dei debiti; Sovraindebitamento e alto tenore di vita soluzioni e criticità.

Sovraindebitamento e alto tenore di vita, soluzioni e criticitàPillitteri Questa settimana ci occupiamo di un caso un po’ particolare. Mi scrive un lettore di Milano. Era un consulente ... msn.com

Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito – La recensione della settimanaNegli ultimi anni, il fenomeno del sovraindebitamento ha assunto un ruolo centrale nel dibattito giuridico ed economico, spingendo il legislatore a rafforzare gli strumenti di tutela per i soggetti ... diritto.it

Il Sovraindebitamento purtroppo può colpire chiunque: dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e interi nuclei familiari. Le cause più frequenti sono: riduzione o perdita del reddito; accumulo di rate per spese quotidiane; separazioni, facebook