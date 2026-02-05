Sotto Sanremo | il misterioso invito di Carlo Conti a Anna-Lou Castoldi Elisa Maino e Nicole Rossi

Carlo Conti ha inviato un messaggio vocale a tre influencer, Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. Nel suo progetto “Sotto Sanremo” su RaiPlay, il direttore artistico ha invitato le giovani a entrare nel backstage del festival. Le ragazze sono rimaste sorprese, ma hanno accettato con entusiasmo. La presenza di queste star social a pochi giorni dall’inizio della manifestazione ha già fatto parlare molto.

Un vocale del Direttore artistico Carlo Conti svela il progetto “Sotto Sanremo” su RaiPlay, portando le icone social nel backstage. Un vocale del Direttore artistico Carlo Conti svela il progetto “Sotto Sanremo” su RaiPlay, portando le icone social nel backstage della kermesse Il countdown per il Festival di Sanremo entra nel vivo con un colpo di scena che sta già infiammando i social. Un messaggio vocale criptico, inviato direttamente da Carlo Conti, è arrivato sui dispositivi di tre icone della Gen-Z: Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. L’invito punta dritto al cuore pulsante della kermesse, promettendo un accesso esclusivo laddove le telecamere ufficiali solitamente non arrivano. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Sotto Sanremo: il misterioso invito di Carlo Conti a Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi Approfondimenti su Sanremo Mistero Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino alla guida di Sotto Sanremo, il programma di cui si sentiva un’incredibile necessità Questa mattina, Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino sono arrivate sul palco di Sanremo per presentare “Sotto Sanremo”, il nuovo programma che accompagnerà la settimana del festival. Anna Tatangelo esclusa da Sanremo 2026: sui social i suoi fan contro Carlo Conti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sanremo Mistero Argomenti discussi: Sotto Sanremo, dal 23 febbraio si accende su RaiPlay; Sotto Sanremo 2026, che cos’è il Festival raccontato con lo sguardo degli under 30; Sotto Sanremo: la serie RaiPlay che racconta il Festival dal punto di vista della Gen Z; RAIPLAY * SOTTO SANREMO - 04/02 () : SANREMO DAL BASSO CON TRE INFLUENCER, LA SERIE ORIGINALE SU RAIPLAY (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING). Sotto Sanremo 2026, che cos’è il Festival raccontato con lo sguardo degli under 30Sanremo 2026 si annuncia come il Festival delle novità sotto molteplici punti di vista. Agli annunci del direttore artistico Carlo Conti si affiancano infatti quelli della Rai, sempre più decisa a ... dilei.it Sotto Sanremo: Anna Lou, Elisa Maino e Nicole Rossi raccontano il Festival su RaiPlayDal 23 febbraio al 1 marzo, per sette puntate in esclusiva su RaiPlay, Sotto Sanremo è il Festival raccontato da un'altra prospettiva, da quel sotto che ... lifestyleblog.it Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino alla guida di #SottoSanremo, il programma di cui si sentiva un’incredibile necessità Su #RaiPlay nasce il nuovo programma che racconta il Festival da un'altra prospettiva, attraverso lo sguardo della Gen Z x.com Zilena Aneliz. Coral Del Chiaro · Primavera Vivaldi. Corso Imperatrice La "Primavera" Sotto la pioggia Sanremo Buonasera mondo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.