Sotto Sanremo | il misterioso invito di Carlo Conti a Anna-Lou Castoldi Elisa Maino e Nicole Rossi

Carlo Conti ha inviato un messaggio vocale a tre influencer, Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. Nel suo progetto “Sotto Sanremo” su RaiPlay, il direttore artistico ha invitato le giovani a entrare nel backstage del festival. Le ragazze sono rimaste sorprese, ma hanno accettato con entusiasmo. La presenza di queste star social a pochi giorni dall’inizio della manifestazione ha già fatto parlare molto.

Un vocale del Direttore artistico Carlo Conti svela il progetto “Sotto Sanremo” su RaiPlay, portando le icone social nel backstage. Un vocale del Direttore artistico Carlo Conti svela il progetto “Sotto Sanremo” su RaiPlay, portando le icone social nel backstage della kermesse Il countdown per il Festival di Sanremo entra nel vivo con un colpo di scena che sta già infiammando i social. Un messaggio vocale criptico, inviato direttamente da Carlo Conti, è arrivato sui dispositivi di tre icone della Gen-Z: Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. L’invito punta dritto al cuore pulsante della kermesse, promettendo un accesso esclusivo laddove le telecamere ufficiali solitamente non arrivano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Questa mattina, Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino sono arrivate sul palco di Sanremo per presentare “Sotto Sanremo”, il nuovo programma che accompagnerà la settimana del festival.

