Questa mattina, Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino sono arrivate sul palco di Sanremo per presentare “Sotto Sanremo”, il nuovo programma che accompagnerà la settimana del festival. Le tre influencer sono state subito sotto i riflettori, pronte a intrattenere il pubblico, anche se già si prevedono critiche sulla sua reale utilità. La Rai ha deciso di puntare su un format giovane, forse troppo, che sembra più un modo per attirare gli sponsor e aumentare gli ascolti online che un reale contributo alla manifestazione. La domanda ora è: riuscirà “Sotto Sanremo” a

Quando la Rai vuol fare la ccccciovane, dà il meglio di sè. Per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, arriva l’ennesimo inutile programma-corollario che, con ogni probabilità appaga qualche sponsor, avvicina qualche ‘target lontano’ o porta traffico su RaiPlay. Proprio la piattaforma streaming della tv pubblica ospiterà Sotto Sanremo, guidato da tre giovani influencer. Si tratta di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che in TV si è fatta conoscere nel 2024 a Ballando con le Stelle; Nicole Rossi, conosciuta ai più per essere stata una studentessa della terza edizione de Il Collegio e vincitrice dell’ottava edizione di Pechino Express; ed Elisa Maino, anche lei influencer da milioni di follower, in partenza su Sky con la prossima stagione di Pechino Express, in coppia con Mattia Stanga, altra grandissima rivelazione del Prima Festival di un paio di anni fa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino alla guida di Sotto Sanremo, il programma di cui si sentiva un’incredibile necessità

