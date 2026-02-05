Sorrentino Sanna Bintzios Valeri Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 6 febbraio il Charity Café ospita un concerto del Valeri Quartet, un gruppo di musicisti romani che propone sonorità swinganti e moderne. Sul palco saliranno Sorrentino, Sanna e Bintzios, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente per gli appassionati di jazz e musica contemporanea.

