Sansonetti Esposito Pagliano e Valeri Quartet in concerto al Charity Café

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera tra le mura dell’intimo e storico Charity Café un quartetto dalle sonorità swinganti e decisamente contemporanee, composto da alcuni dei più interessanti musicisti jazz del panorama romano. L’organico propone un repertorio che attinge a composizioni originali dei componenti della band. 🔗 Leggi su Romatoday.it

