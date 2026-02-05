Sondrio più sicurezza per la viabilità e più decoro per la sosta in centro

Nella seduta del consiglio comunale di venerdì scorso, Alberto Maspero di Sinistra X Sondrio ha sollevato di nuovo il problema della sicurezza nelle strade del centro. Ha presentato due interrogazioni per chiedere miglioramenti sulla viabilità e per spingere le autorità a intervenire contro le infrazioni, cercando di rendere più sicuro e più ordinato il cuore della città.

Due interrogazioni presentate da Alberto Maspero (Sinistra X Sondrio) nella seduta del consiglio comunale di venerdì scorso a Palazzo Pretorio, hanno riportato l'attenzione sulla sicurezza della viabilità nel centro cittadino e sulle misure necessarie per prevenire infrazioni.

