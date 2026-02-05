Snowboard alle Olimpiadi | il calendario e dove vedere le gare in tv e in streaming

Dopo settimane di attesa, gli appassionati di snowboard sanno già quando seguire le gare in TV e streaming. Il calendario è stato ufficializzato e comprende tutte le discipline, dal big air allo slopestyle, passando per il cross e il halfpipe. Gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre i telespettatori possono programmare le proprie visualizzazioni, con orari precisi e canali dedicati.

Si entra nel vivo di questi tanto attesi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sportivi ed appassionati di tutto il mondo fino al 22 febbraio guarderanno all'Italia e alle sue montagne condividendo gioie e dolori, alla ricerca della tanto agognata medaglia d'oro. Lo snowboard è pronto a portare le sue evoluzioni e la sua adrenalina sulla neve di queste Olimpiadi. Dai voli spettacolari alle discese nei percorsi di cross, ecco il calendario completo per seguire ogni trick e ogni traguardo dei re della tavola. Leggi anche: Milano Cortina 2026, il calendario dei Giochi Olimpici e dove vedere tutte le gare in tv e in streaming Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 godranno di una copertura tv totale: la Rai trasmetterà i momenti più emozionanti in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, con lo streaming gratuito su RaiPlay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Oggi viene pubblicato il calendario completo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia, portando nelle case di milioni di spettatori le competizioni più importanti del freestyle, dello sci e dello snowboard.

