Snowboard alle Olimpiadi | il calendario e dove vedere le gare in tv e in streaming

Dopo settimane di attesa, gli appassionati di snowboard sanno già quando seguire le gare in TV e streaming. Il calendario è stato ufficializzato e comprende tutte le discipline, dal big air allo slopestyle, passando per il cross e il halfpipe. Gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre i telespettatori possono programmare le proprie visualizzazioni, con orari precisi e canali dedicati.

Si entra nel vivo di questi tanto attesi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sportivi ed appassionati di tutto il mondo fino al 22 febbraio guarderanno all'Italia e alle sue montagne condividendo gioie e dolori, alla ricerca della tanto agognata medaglia d'oro. Lo snowboard è pronto a portare le sue evoluzioni e la sua adrenalina sulla neve di queste Olimpiadi. Dai voli spettacolari alle discese nei percorsi di cross, ecco il calendario completo per seguire ogni trick e ogni traguardo dei re della tavola. Leggi anche: Milano Cortina 2026, il calendario dei Giochi Olimpici e dove vedere tutte le gare in tv e in streaming Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 godranno di una copertura tv totale: la Rai trasmetterà i momenti più emozionanti in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, con lo streaming gratuito su RaiPlay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

