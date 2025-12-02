Freudenberg 42 lavoratori a rischio Mozione del Consiglio comunale | In campo per evitare la chiusura

Dopo Regione Lombardia, anche il Consiglio comunale di Rho ha votato all’unanimità una mozione bipartisan a tutela dei lavoratori della Freudenberg. La mozione impegna il sindaco Andrea Orlandi, a fare di tutto, "affinché vengano attuate politiche efficaci per tutelare lavoro e dignità dei 42 dipendenti e si possa salvaguardare l’operatività di questa realtà produttiva, scongiurando la chiusura. Infine, impegna il sindaco a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione". In aula, nella parte del pubblico, erano presenti gli esponenti della Rsu dell’azienda Adriano Pavani e Giuseppe Monte, di Fillea Cgil, in rappresentanza dei 25 dipendenti a tempo indeterminato, dei 15 interinali e dell’unica persona con contratto a tempo determinato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

