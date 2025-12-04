Federico Ferri | Sinner trasforma il tennis italiano e consolida Sky Sport come la casa dello sport

Digital-news.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore di Sky Sport analizza il boom di audience guidato da Jannik Sinner, difende la credibilità giornalistica e spiega come la Pay TV e i canali in chiaro possano convivere valorizzando il tennis nazionale. L'analisi di Federico Ferri nella sua intervista ad Ubaldo Scanagatta per Ubitennis tratteggia un quadro in cui il successo del tennis, guidato dalla figura di Sinner, non è solo una v. 🔗 Leggi su Digital-news.it

