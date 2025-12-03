Lo scrittore canadese ungherese David Szalay ha presentato a Roma il libro Nella carne con cui ha vinto il Booker Prize Il video
(askanews) – Ha vinto poche settimane fa il più prestigioso premio letterario del Regno Unito, il Booker Prize: David Szalay, scrittore canadese-ungherese, è in Italia per presentare il suo bestseller Nella carne già pubblicato da Adelphi. A Roma la presentazione in una libreria Feltrinelli affollata, a dialogare con Szalay c’era Sandro Veronesi. Chi è David Szalay, autore del libro Nella carne . «No, non scrivo in ungherese. L’unica lingua che parlo abbastanza bene da poterci scrivere qualcosa è l’inglese» ci dice Szalay, cittadino del mondo: nato a Montreal da madre canadese e padre ungherese, a Londra ha compiuto gli studi, fino a Oxford. 🔗 Leggi su Amica.it
