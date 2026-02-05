sheikh hasina continua a fare politica dal suo nascondiglio in india

Sheikh Hasina, l’ex prima ministra del Bangladesh condannata a morte, si nasconde in India ma continua a dirigere il suo partito. Nonostante tutto, cerca di muoversi nell’ombra e di influenzare le elezioni che si terranno il 12 febbraio. La sua presenza nascosta non impedisce alla politica di continuare a ruotare intorno a lei.

L’ex prima ministra del Bangladesh, condannata a morte, comanda ancora il suo partito e cerca di influenzare le elezioni del 12 febbraio Nell’estate del 2024 Hasina fece reprimere con violenza enormi proteste contro il suo governo in Bangladesh: almeno 1.400 persone furono uccise. Dopo settimane di scontri si dimise e scappò in India. Il nuovo governo guidato da Muhammad Yunus ha sospeso il suo partito, la Lega Awami, e lo scorso novembre lei è stata condannata a morte in contumacia da un tribunale del Bangladesh. A fine dicembre il governo bangladese ha protestato quando Hasina è intervenuta per la prima volta pubblicamente, inviando un messaggio audio a una manifestazione a Delhi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

