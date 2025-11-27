L’India sta esaminando la richiesta di estradizione per Sheikh Hasina condannata a morte in Bangladesh

Il portavoce di Randhir Jaiswal, ministro degli Esteri indiano, ha dichiarato che il governo sta esaminando la richiesta di estradizione per Sheikh Hasina. All’inizio del mese, l’ex prima ministra del Bangladesh è stata condannata a morte per crimini contro l’umanità. L’accusa mossa contro di lei si riferisce alla violenta repressione delle proteste contro il suo operato nell’estate del 2024, da lei ordinata. Negli scontri sono morte almeno 1.400 persone, e l’ex leader è fuggita in India, dove si trova al momento. Rispondendo a una domanda postagli durante un briefing settimanale con i media, Jaiswal ha dichiarato: «Sì, abbiamo ricevuto la richiesta, che è in fase di esame nell’ambito dei procedimenti giudiziari e legali interni in corso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

