Sergio Bomarsi morto a 64 anni il centauro di Sutri

Il paese di Sutri piange la scomparsa di Sergio Bomarsi, morto a 64 anni. Il centauro era molto conosciuto e stimato da tutti, e la sua perdita ha sconvolto l’intera comunità. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra amici e familiari.

Socio fondatore del motoclub Etruschi bikers, era anche membro dell'Antico società di sant'Antonio abate. Il ricordo di un uomo generoso e simpatico: "Dominerai anche le nuvole" Lutto a Sutri, che piange la morte di Sergio Bomarsi. Molto conosciuto, apprezzato, stimato e amato in paese, come tutta la sua famiglia, si è spento a 64 anni il 4 febbraio. Appassionato di motociclette, inseparabile dalla sua Ducati, è stato socio fondatore del motoclub di Sutri “Etruschi bikers”, che lo ricorda con grande affetto: “Ci hai fatto l'ultimo scherzo ma stavolta è troppo, stavolta non dovevi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Sutri Bomarsi Sergio Gentili, morto a 64 anni lo storico dirigente del Pianoscarano Antonio Carloni morto a 55 anni, lutto a Sutri: "Impossibile crederci" Sutri si stringe nel dolore per la scomparsa di Antonio Carloni, avvenuta a 55 anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sutri Bomarsi Argomenti discussi: Sergio Bomarsi, morto a 64 anni il centauro di Sutri.

