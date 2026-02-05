Se la legge nazionale esclude quella regionale resterà inclusiva | le novità per i comuni montani
La discussione sulla riclassificazione dei comuni montani si fa più accesa. Dopo le prime anticipazioni, i rappresentanti degli enti locali si lamentano di non aver raggiunto un accordo sulla legge nazionale. Secondo loro, i criteri adottati sono sbagliati e portano a risultati deludenti. La polemica si concentra sul fatto che, mentre la legge nazionale esclude alcune realtà, le regioni cercano di mantenere un approccio più inclusivo per i loro territori montani.
«Sulla riclassificazione dei Comuni montani è mancata l’intesa come avevamo ampiamente anticipato. Consideravamo sbagliati i criteri inseriti, a monte, nella legge, a valle non si poteva che arrivare ad un risultato non soddisfacente».Così l’assessore regionale alla Montagna, Davide Baruffi, al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Comuni Montani
Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse”
Comuni montani, Pd contro la legge: "In cinque restano senza risorse"
Ultime notizie su Comuni Montani
Argomenti discussi: La Corte costituzionale ritorna sul fine vita: una mezza vittoria o un passo indietro?; Abilitazione Scientifica Nazionale: stato dell’arte, novità e parere dell’ADI – ADI; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No.
Upi Toscana: Con nuova legge nazionale rischiano di morire piccoli comuniFirenze, 7 dicembre 2025 - Se la nuova legge nazionale sulla Montagna non verrà modificata, decine di piccoli Comuni toscani – in particolare quelli dell’Appennino, dell’Amiata, delle Apuane e delle ... lanazione.it
Anziani non autosufficienti: serve una legge nazionaleI sindacati dei pensionati rilanciano la necessità di una legge nazionale sulla non autosufficienza, considerando che il futuro porterà a un progressivo aumento e cronicizzazione dell’emergenza Sono ... disabili.com
Fondo Nazionale caregiver familiari La Legge di Bilancio 2026 rifinanzia il Fondo Nazionale per il sostegno dei caregiver familiari, destinato a finanziare iniziative legislative per il riconoscimento e il supporto di chi assiste persone con disabilità, con 1,15 milio facebook
Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale ANPI: “Siamo contro la cosiddetta legge sulla giustizia, che in realtà non parla della giustizia. Facciamo parte del comitato per il NO perché l’unione fa la forza, un’esperienza che abbiamo mutuato dalla lotta par x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.