Se la legge nazionale esclude quella regionale resterà inclusiva | le novità per i comuni montani

La discussione sulla riclassificazione dei comuni montani si fa più accesa. Dopo le prime anticipazioni, i rappresentanti degli enti locali si lamentano di non aver raggiunto un accordo sulla legge nazionale. Secondo loro, i criteri adottati sono sbagliati e portano a risultati deludenti. La polemica si concentra sul fatto che, mentre la legge nazionale esclude alcune realtà, le regioni cercano di mantenere un approccio più inclusivo per i loro territori montani.

«Sulla riclassificazione dei Comuni montani è mancata l'intesa come avevamo ampiamente anticipato. Consideravamo sbagliati i criteri inseriti, a monte, nella legge, a valle non si poteva che arrivare ad un risultato non soddisfacente».Così l'assessore regionale alla Montagna, Davide Baruffi

