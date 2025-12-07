Comuni montani Pd contro la legge | In cinque restano senza risorse
Risorse alle aree interne cesenati, alcuni comuni (cinque: Mercato Saraceno, Sogliano, Roncofreddo, Borghi, Sarsina,) restano fuori dai contributi previsti dalla legge nazionale. Si tratta di fondi parte di un programma di sviluppo per contrastare lo spopolamento e favorire la riqualificazione e la sostenibilità. Le risorse possono scaturire da vari fondi nazionali e europei. A denunciarlo è il Pd cesenate che organizza una serie di incontri nelle zone collinari più svantaggiate, sui problemi spinosi del territorio. "Si parlerà di E45 insieme al senatore Graziano Delrio – spiega il segretario di Federazione Pd Matteo Gozzoli – di sanità con l’assessore Massimo Fabi e chiuderemo il 19 dicembre ad Alfero e Bagno di Romagna con l’eurodeputato Stefano Bonaccini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
